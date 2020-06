Gori bacchetta la Regione: “Morti e guariti Covid: nasconde i dati per provincia”

Perchè la Regione Lombardia non comunica più i dati relativi a decessi e guariti divisi per provincia?

È la domanda che si è posto il sindaco di Bergamo Giorgio Gori che, in un tweet, ha criticato la gestione della comunicazione del Pirellone partendo dagli ultimi numeri disponibili, quelli di mercoledì 10 giugno.

“Leggo che in Lombardia ci sono stati 32 decessi per Covid – scrive nel suo cinguettio – Non si sa però dove, in quale provincia, perchè la Regione non comunica più i dati divisi”.

Un trend che, evidenzia il primo cittadino bergamasco, è iniziato quando dal territorio è emerso chiaramente come i numeri “ufficiali” non collimassero con quelli effettivi: “Da quando abbiamo segnalato che i decessi reali erano molti di più – continua Gori -, hanno secretato i dati per provincia”.

“Neppure i dati sui guariti vengono più comunicati – aggiunge in un altro tweet – e sì che sarebbero importanti per capire che oggi le persone ammalate sono poche. Spero che il nuovo dg della Sanità Marco Trivelli parta da qui, dai dati e dalla trasparenza”.

Un appello nel nome della verità, che Bergamo e provincia si meritavano prima, in pienissima emergenza per capire la reale diffusione della pandemia, e che ancora di più si meritano ora, per evitare di essere ancora accompagnati da pesanti etichette.