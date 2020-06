Fratelli d’Italia sul bando estivi: “Un passo falso, presto un piano per il rilancio del commercio”

“Un bando praticamente identico a quello degli anni passati, con risultati simili, in un momento in cui invece è cambiato tutto. Un passo falso – lo definisce Fratelli d’Italia Bergamo -. Il bando ha scontentato molti commercianti al punto che il Comune dovrà correre ai ripari e fare ragionamenti differenti per il futuro – è la critica di Davide De Rosa -. Molte attività che si sono aggiudicate il bando hanno già spazi esterni: non è stata garantita quella simmetria concorrenziale che in un momento difficile come questo doveva essere la prima preoccupazione”.

“I limiti del bando d’altronde si evincono già dal bassissimo numero di adesioni, praticamente uno per area, con uno spazio che addirittura rimarrà vuoto – aggiunge De Rosa – e l’unica vera differenza rispetto agli anni passati sembra essere l’assenza dei palinsesti: poteva essere l’occasione per premiare la collaborazione con associazioni del terzo settore. Un’occasione persa.”

“La nostra proposta partiva da una visione differente: estivi di quartiere per aiutare i quartieri a ripartire. Sia dal lato economico e commerciale che da quello più delicato, sociale – conclude Andrea Tremaglia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che rilancia -: momenti di crisi come quelli che stiamo vivendo possono e devono essere occasioni per trovare nuove soluzioni in un clima di collaborazione fattiva e ascolto costante tra amministrazione, opposizione e cittadini. Abbiamo fin da subito fatto il possibile per pensare e proporre qualcosa di nuovo: noi ci siamo e presto presenteremo alla città ulteriori contributi per la ripartenza di Bergamo”.