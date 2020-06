Dalla Logistics Capital Partners 15mila mascherine per Provincia e Comune di Cividate

Anche Logistics Capital Partners, società di sviluppo e gestione di moderni magazzini logistici in Europa, contribuisce alla gara di solidarietà che in queste settimane sia i cittadini che le aziende stanno portando avanti nella difficile lotta contro il contagio da Coronavirus, e dona 30mila mascherine chirurgiche.

In particolare, sono state destinate 10mila mascherine alla Provincia di Bergamo, 5mila al Comune di Cividate al Piano, 10mila alla Città Metropolitana di Novara e 5mila al Comune di Trecate.

In entrambi i Comuni continuano due importanti progetti di sviluppo logistico gestiti da LCP, che con questa donazione a carattere regionale e locale, tiene particolarmente a sostenere i territori in cui opera, manifestando solidarietà e vicinanza.

“Esprimo un vivo ringraziamento a LCP per aver donato 10mila mascherine ai cittadini – spiega Gianfranco Gafforelli, presidente della Provincia di Bergamo -. Un dono prezioso da parte di un operatore molto attivo per lo sviluppo del nostro territorio, e che permetterà di effettuare nuove distribuzioni gratuite ai bergamaschi, così duramente colpiti dalla pandemia”.

“Voglio esprimere la mia personale gratitudine unita a quella dei cittadini cividatesi per la donazione generosa di 5mila mascherine alla nostra comunità – commenta il sindaco di Cividate, Gianni Forlani -. Questo dimostra la grande solidarietà da parte di LCP Italy sia nei confronti dell’istituzione che ho l’onore di rappresentare che dei cittadini, con l’obiettivo comune di fare squadra e proteggere la popolazione in questa fase ancora delicata dell’emergenza sanitaria: un gesto importante e non scontato”.