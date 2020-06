Controlli straordinari in zona stazione, il cane Kimon trova la droga nascosta nei cespugli

Controlli straordinari contro lo spaccio e il consumo sostanze stupefacenti a Bergamo.

Le operazioni della Questura hanno interessato Piazzale Marconi, zona Parco della Malpensata, via San Giovanni Bosco, via Jacopo da Balsamo, via Bonomelli e via Paglia. In totale sono state controllate 37 persone di cui 15 con precedenti di Polizia.

Cinque di queste sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti (hascisc) in modica quantità e sono stati segnalate alla Prefettura.

Recuperati circa 11 grammi di sostanza stupefacente ( hascisc e marijuana) che il cane Kimon ha recuperato nascosta tra i cespugli. Per 4 cittadini stranieri è in corso di verifica la posizione sul Territorio Nazionale da parte Ufficio Immigrazione in quanto irregolari.