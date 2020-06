Trevi, cane antidroga, scopre hashish e coca e fa arrestare spacciatore

Grazie a Trevi, il cane antidroga della Polizia Locale di Treviglio, è stato arrestato un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, intento a consegnare dei “pacchettini” ad alcuni ragazzi nel parco di via Abate Crippa, nei pressi del cimitero.

La pattuglia lo ha pizzicato durante i normali controlli che svolge sul territorio – con particolare attenzione anche alle importanti segnalazioni dei cittadini – per l’abbandono di rifiuti. Il soggetto è stato sottoposto a controllo e addosso aveva 38 grammi di hashish, pronti per lo spaccio, e 4.000 euro in contanti.

Gli agenti hanno poi perquisito la sua abitazione e, sempre grazie all’abilità di Trevi, hanno trovato 27 g di cocaina dietro lo sciacquone del water e, in una intercapedine del forno, altri 13.720 euro.

L’uomo è stato arrestato e sarà sottoposto a processo per direttissima, collegandosi on line con il Tribunale di Bergamo, in ossequio alle vigenti norme anti Covid-19.