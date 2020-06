Tapia, Zenoni, Fontana: l’atletica leggera lombarda riparte da Brusaporto

Dopo mesi di difficoltà, l’atletica lombarda inizia a vedere la luce in fondo al tunnel.

Gli atleti torneranno in pista il prossimo 20 giugno a Brusaporto per il primo raduno-test in sicurezza in programma sul territorio regionale.

L’appuntamento consentirà agli organizzatori di sperimentare gli accorgimenti e le formule previsti in vista della ripresa delle gare, mentre i partecipanti potranno verificare la propria condizione fisica.

“Non si tratta di competizioni, ma saranno comunque due sessioni importanti per ‘rodare’ le norme di distanziamento sociale da adottare pure nelle future competizioni, dallo sprint e dagli ostacoli a corsie alternate alle soluzioni per il mezzofondo fino al telo personale da utilizzare nel salto in alto – ha chiarito il fiduciario tecnico regionale Sergio Previtali -. Abbiamo scelto di affrontare questo passaggio con gruppi ridotti di atleti di alto livello perché riteniamo cruciale il feedback di ragazzi con una certa esperienza agonistica”.

Fra i protagonisti più attesi spiccano i nomi della ranichese Marta Zenoni e della varesina Vittoria Fontana, mentre il giorno successivo sarà la volta di Oney Tapia che farà il proprio debutto stagionale sulla pedana di Mariano Comense.