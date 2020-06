Rissa fuori dalla birreria lungo la Corsarola: 44enne finisce in ospedale

Serata agitata quella di martedì 9 giugno in Città Alta, lungo la Corsarola.

Poco prima della mezzanotte, all’esterno della birreria all’angolo tra via Gombito e piazza Vecchia si è scatenata una violenta rissa nella quale è rimasto ferito un uomo di 44 anni.

Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato alla colluttazione, sedata poi dall’arrivo di una volante della Questura di Bergamo: sul posto anche un’ambulanza e un’automedica. Dopo le prime cure prestate in strada, il 44enne è stato portato in ospedale al Papa Giovanni XXIII ma le sue condizioni non sembrano gravi.