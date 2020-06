Primi cambi in Regione: spostato il direttore della sanità, era stato teste in procura a Bergamo

Luigi Cajazzo, direttore generale del Welfare e della Sanità lombardi, che appena un mese fa era stato sentito come teste nell’inchiesta della procura di Bergamo sull’ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo nell’emergenza coronavirus, è stato rimosso dall’incarico al Pirellone.

Cajazzo, 51 anni, ex poliziotto della Mobile di Lecco è stato spostato martedì sera: una decisione che segna la volontà di un cambio di passo nella regione più colpita dal Covid-19. Al suo posto arriva Marco Trivelli, 56 anni, manager storico della Sanità lombarda, con esperienza in grandi ospedali come il Niguarda di Milano e dal 2018 i Civili di Brescia.

La decisione di riaprire il pronto soccorso di Alzano Lombardo quel 23 febbraio, aveva spiegato Luigi Cajazzo ai pm bergamaschi “il giorno dopo l’accertamento dei primi due casi di Coronavirus, è stata presa in accordo con la direzione generale dell’Asst di Bergamo Est”, in quanto era stato assicurato che era “tutto a posto”: i locali sanificati e predisposti “percorsi separati Covid e no Covid”.