Nero a metà, rEsistiamo. Diari dalla quarantena o Lupin? La tv del 10 giugno

Per la prima serata in tv, mercoledì 10 giugno su Italia1 alle 21.25 verrà proposta la visione di “rEsistiamo. Diari dalla quarantena”. Un docufilm che racconta il lockdown attraverso le storie di tutti noi, persone comuni con vite normali rese eccezionali da un momento storico unico, riprese dai protagonisti con video autoprodotti.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Nero a metà”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Una canzone per te” e “Una famiglia tranquilla”. Nel primo, una giovane rapper viene trovata morta sul tetto di un autobus: sarà suicidio o omicidio? Tra Alba e Malik c’è ancora tensione, così come tra Muzo e la moglie Olga che continua a collaborare con la squadra di Carlo, costringendo i due ad una convivenza forzata sul lavoro. Cristina invece si è trasferita e ha lasciato Franco. La Carta cerca di coinvolger e Santagata nelle indagini sul caso Bosca…

Nel secondo, Carlo e Malik indagano sul ritrovamento di un cadavere in una gioielleria italiana a Chinatown. Alba lascia Riccardo e torna a vivere da suo padre. Nel mentre procedono le indagin i parallele sul caso Bosca: quella di Malik e quella di Carlo, che ora può contare su una nuova alleata: Olga…

Canale5 alle 21.30 ci sarà una replica di “Tu si que vales”, condotto da Belken Rodriguez.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “La regina del peccato”; su Rete4 alle 21.25 “Ocean’s eleven – Fate il vostro gioco”; su Rai4 alle 21.20 “Underworld”; su La7D alle 21.30 “The Truman show”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Ice Quake”; su La5 alle 21.05 “Baby mama”; su Iris alle 20.55 “Fuga per le vittoria”; e su Italia2 alle 21.15 “Lupin the 3rd: la donna chiamata Fujiko Mine”

Spazio al teatro su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena “Onegin”. P. I. Ciajkovskij, Evgenij Onegin. Dir. J. Conlon Regia R. Carsen Coro e Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma Maestro del Coro R. Gabbiani Scene e Costumi M. Levine Interpreti principali:M. Werba, M. Baiankina, Y. Matochkina, S. Pirgu, J. Relyea, A. Giovannini. Regia tv Barbara Napolitano.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica de “Le Iene show” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “5 gemelle sotto un tetto”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.