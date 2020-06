Misure anti-Covid non rispettate: chiusi due locali del centro di Bergamo

Continuano, serrati, i controlli della polizia di Bergamo negli esercizi pubblici per verificare il rispetto delle norme anti-Covid 19.

In due locali della città – spiega la Questura di Bergamo in una nota – sono stati trovati gruppi di persone intente a bere senza il rispetto del dovuto distanziamento e senza utilizzare i dispositivi di protezione. I controlli sono stati effettuati sabato 6 giugno, uno dei giorni di maggior frequentazione degli esercizi.

Il primo controllo che ha portato al provvedimento è stato fatto al Bar Beo, in via Carpinoni 6, dove sono state rilevate la violazione della disposizione del D.L. 16 maggio 2020 n. 33: vi erano – spiega la Questura – gruppi di persone intente a bere senza rispettare il dovuto distanziamento e senza utilizzare i dispositivi di protezione. Per cui è stata redatto apposito verbale di contestazione amministrativa, e come sanzione accessoria la chiusura del locale per cinque giorni. È stata inoltre inviata segnalazione alla Prefettura di Bergamo.

Stessa sorte, poco dopo, per il Luna Nueva, in via Baschenis 17, dove sono state riscontrate le stesse violazioni: mancanza dell’uso dei dispositivi di protezione e del distanziamento sociale. Per questo è scattato il provvedimento di chiusura per cinque giorni, con invio della segnalazione in Prefettura.