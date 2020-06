Coronavirus, a Bergamo 10 nuovi casi nelle ultime 24 ore: in totale 13.671

Sono 10 i casi di Coronavirus che si sono registrati a Bergamo e in provincia nelle ultime 24 ore. Sono 13.671, invece, i positivi totali nella Bergamasca dall’inizio dell’epidemia.

In Regione ci sono ancora 32 vittime di Covid-19 e, per la prima volta dopo un lungo periodo, sale il numero dei ricoveri in terapia intensiva (anche se solo di due unità).

I nuovi positivi in Lombardia sono 99, per un totale 90.680 contagiati.

I tamponi effettuati nell’ultimo giorno sono 9.305 ed è dell’1,1% il rapporto tamponi-positivi.

Aumentano, anche se di poco, i ricoverati in terapia intensiva (98, +2), mentre diminuiscono i ricoverati non in terapia intensiva (2.565, -95). Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.

I casi per provincia:

Milano 23.510 (+27) di cui 9.984 (+10) a Milano città

Bergamo 13.671 (+10)

Brescia 15.106 (+12)

Como 3.953 (+7)

Cremona 6.520 (+15)

Lecco 2.771 (+1)

Lodi 3.515 (+4)

Mantova 3.396 (+2)

Monza e Brianza 5.593 (+2)

Pavia 5.429 (+6)

Sondrio 1.499 (=)

Varese 3.724 (+10)

e 1.993 in fase di verifica.