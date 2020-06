Caravaggio, scontro tra due auto lungo la Rivoltana: grave un uomo

Due feriti, di cui uno in gravi condizioni. È il bilancio dell’incidente avvenuto nella mattinata di mercoledì lungo la strada Rivoltana a Caravaggio.

Intorno alle 8 e mezza per cause da chiarire due auto si sono scontrate. Un impatto tremendo, tanto che l’uomo di 85 anni che guidava una delle due vetture è rimasto incastrato tra le lamiere.

Per estrarlo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Ha riportato un trauma cranico e un trauma grave all’addome. È stato trasportato in elisoccorso a Brescia dove è ricoverato in coma.

L’altro guidatore, un 20enne, se l’è cavata con un trauma della spalla ed è stato condotto in ambulanza all’ospedale San Raffaele.

Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale per chiarire la dinamica.