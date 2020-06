Risveglio col sole, a Bergamo, mercoledì mattina. Durerà? Risponde il bollettino del Centro Meteo Lombardo a cura di Simone Budelli.

ANALISI GENERALE

Su buona parte dell’Italia prosegue la fase di tempo molto variabile e relativamente fresca, a causa di una circolazione depressionaria in quota centrata in prossimità del mar Ligure. Da giovedì questa circolazione depressionaria comincerà ad allontanarsi verso est, mentre sull’Europa occidentale è in arrivo una nuova perturbazione che però interesserà in maniera marginale la nostra regione.

Mercoledì 10 giugno 2020

Tempo Previsto: In mattinata cielo nuvoloso su Alpi, Prealpi e pianura occidentale con qualche pioggia o rovescio sparso in graduale attenuazione; poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso altrove e senza precipitazioni. Nel corso del pomeriggio cielo molto nuvoloso sui rilievi con rovesci sparsi, alternanza di annuvolamenti e schiarite in pianura con qualche rovescio o temporale, generalmente di breve durata, possibile specie sui settori centrali e orientali. In serata cielo molto nuvoloso su Alpi, Prealpi e alta pianura con piogge e rovesci sparsi, parzialmente nuvoloso altrove con fenomeni isolati o assenti.

Temperature: Minime in lieve calo (11/14°C), massime in lieve calo (20/23°C).

Giovedì 11 giugno 2020

Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso in mattinata tra Prealpi e pianura centro-occidentale, con qualche pioggia sparsa in graduale attenuazione; parzialmente nuvoloso sui restanti settori. Dal tardo mattino e nel pomeriggio tendenza a schiarite in pianura con cielo parzialmente nuvoloso, qualche annuvolamento in più sui rilievi con brevi rovesci sulle Prealpi in locale estensione alle vicine aree di pianura nel tardo pomeriggio. In serata cielo irregolarmente nuvoloso ma con precipitazioni isolate o assenti.

Temperature: Minime in lieve aumento (12/15°C), massime in lieve aumento (21/24°C).

Venerdì 12 giugno 2020

Tempo Previsto: In mattinata ampie schiarite su tutti i settori, salvo qualche annuvolamento tra Prealpi e alta pianura occidentale ove non si escludono piovaschi sparsi. Nel pomeriggio e in serata cielo generalmente poco nuvoloso; locali annuvolamenti sulle Prealpi ma con fenomeni isolati e di breve durata.

Temperature: Minime in lieve calo (11/14°C), massime in aumento (24/26°C).