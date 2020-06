Via Tiraboschi, lavori ai titoli di coda: posizionate anche le nuove piante

C’è voluto molto più tempo del previsto a causa di alcuni ritardi dovuti a motivi tecnici e al lockdown per la pandemia. Ma il cantiere di via Tiraboschi è ormai ai titoli di coda.

Nella mattinata di martedì 9 giugno sono state posizionate le nuove piante ai bordi dei rinnovati marciapiedi della via, ora più larghi e spaziosi per i pedoni. Sulla base delle fioriere arriveranno poi dei gerani per dare quel tocco di colore in più.

L’idea dell’amministrazione è di far diventare la parallela di via XX Settembre un’altra strada dello shopping cittadino, una sorta di “vasca bis”. E non solo per le vetrine: presto, infatti, arriveranno anche i dehors di bar e ristoranti, che, secondo le previsioni di Palazzo Frizzoni, renderanno ancora più viva la zona.

Le piante appena posizionate (fotografate dall’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla) e la nuova illuminazione fanno parte degli ultimi ritocchi della nuova via Tiraboschi.