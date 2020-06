Sostenibilità, tra le aziende dell’acciaio Tenaris la migliore per il terzo anno di fila

Per il terzo anno consecutivo è stato conferito a Tenaris il premio “Steel Sustainability Champion”, indetto dalla Wordlsteel Association.

Si tratta di un riconoscimento nato per promuovere l’adozione di standard sempre più alti di sostenibilità nell’industria dell’acciaio e che premia le aziende del settore che si distinguono in questo senso.

La World Steel Association è un gruppo industriale i cui membri rappresentano l’85% della produzione mondiale di acciaio e con i premi di sostenibilità vuole incoraggiare le aziende siderurgiche a compiere maggiori sforzi in quella direzione.

Aziende che per essere prese in considerazione per il programma devono impegnarsi nello sviluppo sostenibile, firmando la carta dello sviluppo sostenibile a livello mondiale, e fornire dati misurabili per tracciare i progressi e pubblicare un rapporto annuale sul tema sostenibilità: ad essere valutati per il riconoscimento sono in particolare l’efficienza dei materiali, i sistemi di processo di gestione ambientale, il tasso di frequenza degli infortuni, la formazione dei dipendenti, gli investimenti in nuovi processi e prodotti e il valore economico distribuito.

Tenaris ha pubblicato il suo rapporto sostenibilità 2019 il 30 aprile, dal quale emergono una riduzione delle emissioni di CO2 del 2% e del prelievo di acqua del 18%, mentre i dipendenti hanno beneficiato di 2,7 milioni di ore di formazione. Quasi dodici milioni di dollari sono stati investiti in programmi destinati alle comunità locali.

“Nei prossimi due anni, l’aspetto della sostenibilità delle nostre attività verrà messo alla prova come mai prima d’ora – ha dichiarato Paolo Rocca, Presidente e CEO di Tenaris -. I nostri livelli di vendite e operations saranno molto impattati, mentre lo scenario competitivo in cui operiamo verrà trasformato in modalità che sono al momento difficili da prevedere. Tuttavia, sul lungo periodo, il mondo tornerà a crescere e la necessità di un’affidabile fornitura di energia sarà essenziale per la ripresa. Mentre ci attrezziamo per essere pronti per il futuro, dobbiamo agire in modo rapido e risoluto per affrontare le sfide attuali”.