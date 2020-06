Dopo un’altra serata all’insegna dei temporali andiamo a scoprire se il tempo migliorerà a Bergamo con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Simone Budelli.

ANALISI GENERALE

Condizioni di tempo molto variabile anche nel corso dei prossimi giorni sulla Lombardia a causa di una goccia fredda che tra martedì e mercoledì stazionerà in quota in prossimità del nord Italia e che manterrà le temperature su valori generalmente al di sotto delle medie del periodo. Tra giovedì e venerdì è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione verso l’Europa occidentale ma la nostra regione dovrebbe essere interessata in maniera più marginale.

Martedì 9 giugno 2020

Tempo Previsto: In mattinata cielo generalmente nuvoloso con qualche breve schiarita più probabile su Alpi e pianura orientale; qualche pioggia o rovescio intermittente specialmente tra Prealpi, alta pianura e settori occidentali. Nel pomeriggio e in serata tempo instabile con qualche schiarita alternata ad annuvolamenti, con rovesci o temporali sparsi possibili in maniera intermittente su tutti i settori.

Temperature: Minime stazionarie (12/15°C), massime stazionarie (21/24°C).

Mercoledì 10 giugno 2020

Tempo Previsto: In mattinata cielo molto nuvoloso su Alpi e Prealpi con qualche pioggia sparsa, irregolarmente nuvoloso in pianura con qualche schiarita. Tra pomeriggio e sera instabilità in aumento sui rilievi con rovesci sparsi, in pianura schiarite alternate ad annuvolamenti con qualche breve rovescio o temporale in discesa dalle Prealpi dal tardo pomeriggio.

Temperature:Minime stazionarie (12/14°C), massime stazionarie (21/24°C).

Giovedì 11 giugno 2020

Tempo Previsto: Molto nuvoloso tra notte e primo mattino con qualche piovasco o rovescio sparso tra Prealpi e pianura, parzialmente nuvoloso altrove. Tra tardo mattino e pomeriggio tendenza a qualche schiarita in pianura, nuvolosità in aumento sui rilievi con qualche rovescio o temporale sparso in locale estensione verso sera alle vicine aree di pianura.

Temperature: Minime stazionarie (12/15°C), massime stazionarie (21/23°C).