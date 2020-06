Romano di Lombardia, la Festa della Musica si farà: sarà il primo online show

Può fermare gli assembramenti il Covid-19, ma non la voglia di vivere l’estate che è ormai alle porte. A Romano di Lombardia lo confermano i ragazzi del ProG, responsabili delle politiche giovanili dell’amministrazione comunale e organizzatori di quella Festa della Musica che negli ultimi anni è diventato un appuntamento di prim’ordine nell’intera Bassa.

L’evento si farà, anche se sarà diverso da quello visto nelle precedenti edizioni: “Sarà il primo online show dell’estate – hanno spiegato i giovani romanesi sulla pagina Facebook dedicata alla FDM -. The show must go on: ci saremo con concerti dal vivo, video speciali, interviste, giochi, quiz e molto altro ancora”.

THE SHOW MUST GO ON 🎸🤟 Anche quest’anno ci siamo, la #FDMRomano sarà il primo online show dell’estate: concerti dal… Pubblicato da Festa della Musica – Romano di Lombardia su Lunedì 8 giugno 2020

Il programma completo non è ancora stato svelato, ma verrà presto reso pubblico attraverso i social.

Come detto, la Festa della Musica di Romano di Lombardia, lanciata nel 2014 dall’amministrazione di Sebastian Nicoli, è diventata in cinque edizioni uno degli eventi più attesi e sentiti della zona: sul palco della Bassa negli anni sono saliti artisti del calibro di Omar Pedrini e dei Tre Allegri Ragazzi Morti.