Raccolta online e tour per la città: la street art “colora” la ripartenza di Bergamo

Giovedì 11 giugno la cooperativa sociale Patronato San Vincenzo pubblica on-line la storia per immagini e parole dei primi 6 anni del progetto di arte pubblica “Pigmenti”.

Tanti gli artisti invitati a dipingere a Bergamo in questi anni, dal primo, Mattia Lullini, all’ultima, Bastardilla, dall’Italia così come da Portogallo, Argentina, Spagna, Germania, Colombia… E tanti i muri realizzati (e un autobus), da quelli in Malpensata (14), a quelli a Redona, Stazione autolinee, Boccaleone (10), Valtesse, Loreto, fino a quelli fuori città.

Una raccolta delle opere e dei workshop realizzati in questi 6 anni di esplorazione del mondo della street art, dai tre muri del progetto Oltrevisioni con Comune di Bergamo, HG80, Accademia Carrara, Bergamo Jazz e Fondazione Donizetti, ai 10 volti realizzati con un processo partecipato nel quartiere Malpensata ai 5 muri su altrettanti articoli della Costituzione con 5 annate di neo-diciottenni del Comune di Arcene.

A questo si aggiunge, per la prima volta a Bergamo, la proposta di due street art tour fruibili gratuitamente da mobile. Entrambi partono dalla Stazione FFSS di Bergamo; il primo propone un giro a piedi del quartiere Malpensata con 11 tappe per altrettante opere più una tappa finale extra al Parco Ermanno Olmi dove da tre anni Cooperativa Sociale Patronato San Vincenzo con i progetti Tantemani e Pigmenti realizza Baleno Festival. Il secondo è un tour consigliato in bicicletta che arriva fino a Redona terminando nel parco di Edonè.

I tour sono fruibili gratuitamente in qualsiasi momento, basta utilizzare il proprio smartphone. Si avrà accesso ad una cartina dove visualizzare il percorso con le relative indicazioni. Per ogni tappa c’è invece un contributo testuale, dei brevi video di approfondimento nonché le indicazioni dettagliate per la tappa successiva.

In tempi di emergenza sanitaria Pigmenti vuole offrire alla città una possibilità di fruizione culturale sicura che sia un’opportunità per cittadini e turisti per scoprire e riscoprire quartieri, strade e viuzze della città con un’intenzione diversa che regalerà uno sguardo diverso.

Come nasce il progetto di racconto e dove guarda

Il progetto narrativo e di tour nasce dalla collaborazione con Margherita Cisani, ricercatrice in geografia presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità dell’Università di Padova e docente a contratto di Geografia del Turismo e Comunità Locale presso l’Università Bicocca. Proprio con gli studenti del corso della Bicocca è nato il primo tour in Malpensata, da lì, grazie allo strumento ArcGIS StoryMaps messo a disposizione dall’Università di Padova, è stata fatta una riflessione su come costruire un racconto geografico che restituisse l’idea del lavoro artistico fatto sul territorio.

Il progetto crescerà con i prossimi pezzi di arte pubblica che saranno realizzati da Pigmenti. Già in cantiere per il 2021ben 30 opere d’arte pubblica tra il quartiere Borgo Palazzo e limitrofi nell’ambito del progetto europeo Capacityes, di cui Cooperativa Sociale Patronato San Vincenzo è partner, che vede capofila il Comune di Bergamo vincitore del bando europeo UIA – Urban Innovative Action volto a contrastare la povertà urbana offrendo una soluzione innovativa alle problematiche di carenza di offerta abitativa, povertà educativa dei bambini e segregazione spaziale.

La struttura del sito

La struttura della pagina:

– Il primo muro non si scorda mai

– La Malpensata: il quartiere dove siamo nati e cresciuti + Faccia a faccia il progetto con i residenti del quartiere e l’artista Joao Samina

– Boccaleone: il progetto Creature Urbane

– Le opere realizzate in questi anni

– I workshop di arte pubblica realizzati in questi anni

– 2 street art tour nella città di Bergamo (uno a piedi e uno in bicicletta)

Perché l’arte pubblica?

Pigmenti, progetto di Cooperativa Sociale Patronato San Vincenzo, si approccia al mondo della street art con uno sguardo sociale ancor prima che artistico, mettendo al centro il valore dei processi e la capacità di generare relazione e comunità attorno alla creazione artistica.

Ciò non vuol dire prestare meno attenzione alla qualità artistica che è la base su cui lavorare per la costruzione di processi partecipati di qualità.

La street art oggi, se posta al di fuori della logica di mercato che l’ha trasformata in oggetto di scambio commerciale, ha la potenzialità di avvicinare il cittadino all’arte, creando incontri accidentali, sorprese, piccole contemplazioni, immagini che entrano nella vita quotidiana e diventano materia con cui nutrirci.

Non vogliamo decorare o riqualificare, non pensiamo che per una riqualificazione basti qualche colore su un muro. Ci interessa aprire dei dialoghi e abbiamo trovato nella street art un ottimo ago per tessere reti di sguardi e riflessioni.