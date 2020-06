Non rientra dopo una passeggiata: ricerche di un uomo in corso a Mezzoldo

È uscito per una passeggiata nel pomeriggio, e non è più tornato a casa. A Mezzoldo si cerca un uomo di 75 anni dopo che i familiari ne hanno denunciato la scomparsa lunedì 8 giugno, in serata.

Le ricerche sono iniziate subito dopo l’allarme, nonostante il maltempo che ha colpito anche quella zona della Val Brembana, e sono proseguite fino a tarda notte.

Martedì 9 giugno, alle prime luci dell’alba, i soccorritori sono tornati al lavoro.

Finora del 75enne non sono state trovate tracce.