Nel nome di Francesco, La cattedrale del mare o The Mask 2? La tv del 9 giugno

Per la prima serata in tv, martedì 9 giugno su RaiUno alle 20.30 andrà in onda “Con il Cuore, nel nome di Francesco”. In diretta dal Piazzale della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi ritorna la serata benefica, condotta da Carlo Conti, che da 18 anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. L’evento che unisce musica, cultura e spiritualità vedrà in questa edizione speciale la partecipazione straordinaria di Gianni Morandi.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà l’ultima puntata della fiction “La cattedrale del mare”. Elionor chiede aiuto a Joan che cerca di convincere il fratello a sposare Mar o a farla chiudere in convento, ma Arnau rifiuta. Da parte sua, la donna organizzerà un piano per rovinare la vita di Mar. Per questo avrà la complicità di un gentiluomo, Felip de Ponts, che deve molti soldi ad Arnau. Felip si offre di sposare Mar, di cui si dice innamorato. Joan, consiglia a Arnau di accettare. Nel frattempo Margarida visita segretamente Elionor e si offre di aiutarla a distruggere Arnau. L’inquisitore Nicolau D’Eimeric arriva in città e lo mette sotto processo. Joan, allertato, torna in fretta a Barcellona e cerca di mediare con Eimeric. L’inquisitore ordina che Aledis venga rilasciata, ma che Francesca, accusata di essere una strega, sia rinchiusa nella stessa prigione di Arnau. Joan va a trovare Mar alla fattoria e le confessa che non è stato Arnau a tradirla, ma lui. In Italia, Guillem riceve una lettera da Yucef, il fratello di Raquel, in cui gli racconta della morte di suo padre e di come Arnau li abbia difesi. Intanto Joan cerca di convincere Nicolau a permettergli di vedere suo fratello e di informarlo che ha trovato Mar. Quando arriva la data del processo e quando tutto sembra andare contro Arnau, Mar, pronta a rischiare, cerca di parlare con Elionor, ma la donna si rifiuta di ascoltarla.

Su Italia1 alle 21.10 l’appuntamento è con “Le Iene show”.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà “#cartabianca” condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro” condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì” condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 “La fuitina sbagliata”; su Rai4 alle 21.20 “Turistas”; su Rai5 alle 21.15 “Tutti pazzi per Rose”; su La7D alle 21.30 “Come eravamo”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Mr. Ove”; su La5 alle 21.05 “Blue crush”; su Iris alle 20.55 “I 300 di Fort Canby”; e su Italia2 alle 21.15 “The Mask 2”.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica della fiction “Il peccato e la vergogna”; e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Primo appuntamento”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.