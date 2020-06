Il sogno tecnologico di Bergamo: una app per tutti i servizi comunali e il commercio

Quando il sindaco di Bergamo Giorgio Gori nei prossimi giorni deciderà di firmare l’ordinanza, già pronta, che vieterà la vendita d’asporto e il conseguente consumo di bevande su luogo pubblico diventerà fondamentale potersi assicurare un posto al tavolo in bar, ristoranti o nei tanti dehors che a breve compariranno in città per la stagione estiva.

Un passaggio annunciato da settimane, ma che prima dell’ufficialità è stato anticipato da alcuni provvedimenti propedeutici: in origine la possibilità dell’occupazione gratuita di suolo pubblico, in modo da consentire agli esercenti di recuperare parte dei posti a sedere “tagliati” dalle norme anti-contagio e di abbellire il proprio locale, poi una piattaforma dedicata a tutte le attività commerciali per consentire ai clienti di prenotare online e in anticipo qualsiasi tipo di prestazione, saltando anche le file fuori dai negozi alle quali ci stiamo abituando.

Il lancio di “PrenotaBergamo.it” è avvenuto nella giornata di lunedì e il servizio è attivo da martedì 9: per ora la web app è ancora spoglia ma l’auspicio dell’amministrazione è che pian piano, con l’adesione dei commercianti ai quali in queste ore stanno arrivando tutte le istruzioni necessarie per farlo, si arricchisca di moltissime possibilità.

Ma quanto presentato da Palazzo Frizzoni è solamente il primo passo di un progetto ben più ampio e innovativo, che guarda oltre la semplice piattaforma di prenotazione.

“In futuro contiamo anche di utilizzarlo per i servizi pubblici del Comune – svela il sindaco Gori – Ed è già in programma un incontro tra VisitBergamo (che ha sviluppato la piattaforma ndr) e l’assessore all’Innovazione Giacomo Angeloni, per ragione su un’implementazione che permetta di aggiungere anche i servizi comunali. Ci piacerebbe che ci fosse un unico strumento strumento per tutta la città, con pubblico e privato insieme”.

Non solo: dalla prenotazione, che al tempo stesso regola e ottimizza gli accessi permettendo una migliore organizzazione del lavoro, l’idea è di arrivare alla fine dell’estate a trasformare PrenotaBergamo in una piattaforma di e-commerce cittadino, magari collegata a un servizio di delivery.

“Siamo solo alla prima versione della piattaforma, che ha una veste semplice e universale per tutte le categorie commerciali – sottolinea l’ad di VisitBergamo Christophe Sanchez – Ma ora ci concentreremo subito su alcune migliorie per il settore della ristorazione, che risulta più complesso rispetto al semplice negozio. Pensiamo, ad esempio, di dare la possibilità al cliente di accedere al menù del locale, procedere all’ordinazione e infine pagare stando comodamente al tavolo e senza bisogno di alcun supporto”.

Problema della prenotazione online è l’alta percentuale dei “no show”, vale a dire di clienti che in realtà non si presentano nel giorno e all’orario prestabilito: “Un rischio che c’è sempre stato, ma che in questo periodo minaccia ancora di più la stabilità delle imprese – aggiunge Sanchez – Con loro ragioneremo su un eventuale ‘anticipo’ da versare e poi scalare dal conto”.

Tra i primi convinti sostenitori del progetto, e il dettaglio non è certo trascurabile, c’è il presidente del Distretto Urbano del Commercio Nicola Viscardi: “Nel mio negozio (l’Ottica Skandia in via Borgo Palazzo ndr) ho sempre lavorato su appuntamento, ma oggi diventa ancora più importante organizzare ogni visita per non perdere fatturato. Guadagnare una mezz’ora o un’ora durante la giornata in questo periodo può fare la differenza. Il nostro obiettivo è accompagnare i negozi nel processo di digitalizzazione e in questo senso l’emergenza sanitaria ed economica hanno accelerato e possono favorire il cambio di mentalità. Ci piacerebbe arrivare a una piattaforma che permette ai bergamaschi di passeggiare tranquillamente in città, fare esperienze d’acquisto fisiche nei negozi e poi vedersi consegnare tutto comodamente a casa. Vogliamo che diventi operativo il prima possibile, perché la concorrenza digitale al momento non lo fa”.

Sulle vetrine degli esercizi commerciali aderenti comparirà presto un codice Qr che permetterà al cliente, con una semplice scannerizzazione da cellulare, di accedere direttamente allo spazio di prenotazione del locale sulla web app.

Palazzo Frizzoni vuole fare in fretta, accelerando nel campo dell’innovazione: la speranza è che il commercio cittadino sia pronto e disposto a rimanere in scia.