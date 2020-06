Il direttore dei Salesiani scrive agli allievi: “Vicini o lontani, penso sempre a voi”

Pubblichiamo una lettera che il direttore del Centro Salesiano “Don Bosco” di Treviglio, don Massimo Massironi, ha scritto per esprimere vicinanza ai suoi allievi nonostante la chiusura delle scuole per contrastare la pandemia Covid-19.

Cari Ragazzi e Ragazze,

siamo giunti al termine di questo anno scolastico e come è mia abitudine volevo lasciarvi un pensiero felice per questo tempo “estivo” che ci sta davanti. Non potendolo fare guardandovi negli occhi personalmente lo faccio scrivendovi questo messaggio.

Abbiamo vissuto un tempo di lontananza fisica ma vi posso assicurare che anche lontani vi ho sempre pensato: ogni mattina la vita di un salesiano rinasce dalla chiesa dove si ritira per pregare, meditare e celebrare l’eucarestia…ed è proprio qui che ciascuno di voi ragazzi, ragazze e le vostre famiglie vengono pensati e riposti nel cuore di Gesù e tra le mani di don Bosco. Non c’è stata mattina, che da lontano, voi non siate stati vicini!

Stiamo ancora attraversando un tempo che alternamente si distingue tra paura di un contagio e voglia di una “nuova normalità”, tra malattia e guarigioni, tra morte e vita, tra norme di distanziamento e voglia di abbracciarci, tra chiusure e limitazioni di libertà, tra sorrisi nascosti dietro una mascherina ma ben visibili negli occhi, tra sfiducia di non farcela e bisogno di speranza! Abbiamo bisogno del sole della speranza…tutti! Questo è il mio primo augurio per questo tempo estivo: alziamo i nostri cuori alla Speranza e la Speranza, sono sicuro, ci verrà incontro…di nuovo!

Che il tempo estivo cari ragazzi e ragazze: sia bello perché occasione di crescita; sia intenso perché vissuto con intelligenza e saggezza; sia pieno di amicizie vissute bene e nel bene; sia buono perché non ci dimentichiamo del Signore Gesù…infatti Lui, Amico Vero, non va mai in vacanza…e una amicizia vera non si dimentica mai, neanche durante il tempo estivo dell’estate!!! A tutti Voi…Buon tempo estivo!!!

Permettetemi, prima di concludere, di salutare in modo particolare:

i bambini di 5 elementare che terminano il loro ciclo della primaria: cari bambini state amici di Gesù, di Maria e di don Bosco e crescerete sicuramente bene.

Un saluto ai ragazzi di terza media, in modo particolare coloro che terminano la loro frequenza al don Bosco, perché hanno scelto altri percorsi di studio o altri istituti…e i giovani di 5 superiore; a loro voglio rivolgere con commozione questo pensiero di don Bosco: “vi raccomando, miei cari figli, dovunque siate e in qualsiasi situazione vi troviate, ricordatevi che siete figli e figlie di don Bosco. Fate onore, con la vostra condotta, alla Casa Salesiana che vi ha cresciuti con lo stesso affetto di don Bosco. Ma una cosa sola più di tutte vi raccomando: comportatevi sempre da buoni cristiani e onesti cittadini. Fate che la gente, domandando chi siete, possa sentirsi rispondere stupefatta: è un figlio, è una figlia di Don Bosco del Centro Salesiano di Treviglio”!

Cari ragazzi e ragazze anche in questo tempo estivo il vostro direttore sia che siate vicini o che siate lontani avrà sempre un pensiero felice per ciascuno e per tutti voi!

Buona Estate!!!