Il bergamasco “Solo gli spaventapasseri” alla finale del concorso TagliaCorto

Il cortometraggio made in Bergamo “Solo gli spaventapasseri“ è arrivato alla finale del concorso nazionale cinematografico “TagliaCorto 2020“. Si contenderà la vittoria con gli altri sei finalisti: “Generazioni” (Attori per caso), “Modern Pandora” (Awa Production), “Qui tutto bene” (Axel Film), “Tape to the future” (Dolly Atmos)”, “Ciao Gastone” (Wilva) e “Balliamo ancora” (8MM Production).

Firmato dal team composto dal giovane regista bergamasco Andrea Carsana con Federico Tacchini, Stefano Barcella e Umberto Da Re, che ringraziano tutti per il sostegno ricevuto: ha ottenuto 1.580 likes sulla pagina Facebook della manifestazione.

Come previsto dalle regole del concorso, il lavoro è stato realizzato in 90 ore di tempo, ha una durata di 5 minuti massimo, vede la farina come elemento della storia, contiene una videochiamata “impossibile” e una citazione di Alberto Sordi. Inoltre, è stato interamente girato in casa, in sintonia con il periodo segnato dalla pandemia di Covid-19.

Ambientata in un futuro post-apocalittico, la trama si concentra su come si possano tramandare le tradizioni e contiene un’iperbole del fatto che nei principali paesi industrializzati mancasse la farina nei supermercati durante la pandemia. L’intento della troupe era non fare nessun riferimento diretto al Coronavirus, che sarebbe risultato piuttosto scontato.

Scritto e diretto da Andrea Carsana, ha una troupe tutta bergamasca e vede protagonisti l’attore Michele Marinini, Giovanni Lorenzi e Federico Tacchini. Dando vita a un progetto corale, il cast tecnico, invece, è composto da Federico Tacchini (camera operator), Stefano Barcella e Umberto Da Re (direttore della fotografia); Daniela Cimarelli (segreteria di edizione); Maita Navarro (trucco) e Sergio Algeri (runner).