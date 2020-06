Estate, a Bergamo partono le attività per i bambini del Centro Spazio Autismo

Da lunedì 8 giugno fino al 14 agosto prende il via il Progetto Spazio Estate, un programma di attività che il Centro Spazio Autismo ha deciso di attivare anche quest’anno per consentire ai bambini e alle loro famiglie di vivere al meglio le prossime settimane dopo le limitazioni del lockdown.

Anche durante il periodo di sospensione di ogni attività in presenza, l’associazione ha mantenuto con regolarità i contatti con i bambini seguiti dal Centro attraverso ‘incontri’ telefonici, attività ricreative on line anche in gruppo, supporto ai genitori e consegna di materiali didattici e di lavoro grazie alla collaborazione dei volontari di BergamoXBergamo. Proprio da questa costante relazione tra associazione e famiglie, è emersa l’esigenza di dare comunque vita al Progetto strutturandolo secondo le nuove modalità rispettose dei vincoli di sicurezza.

“La ripresa delle attività del Centro Spazio Autismo – spiega l’assessore alle Politiche sociali Marcella Messina – rappresenta un passo importante verso quella normalità di tutti i giorni a cui i bambini del Centro, le loro famiglie e gli operatori hanno dovuto rinunciare a lungo. Sono certa che le attività in presenza, previste per le prossime settimane, saranno un’opportunità per proseguire quel cammino prezioso verso l’integrazione di cui i bambini con autismo necessitano in modo particolare”.

“L’Associazione Spazio Autismo Onlus è nata 20 anni fa proprio per evitare solitudine ed isolamento sociale di quanti incontrano nella vita l’autismo nelle sue diverse dimensioni – aggiunge il Presidente del Centro Spazio Autismo Tino Manzoni -. Con il Progetto Spazio Estate, vogliamo continuare a perseguire la nostra mission, sforzandoci quotidianamente di trovare risorse, aiuti e collaborazioni di quanti credono nel nostro impegno e mantenendo fede a quel forte spirito di resilienza che è peculiare delle famiglie con figli autistici”.

Il Progetto Spazio Estate, che coinvolge complessivamente 38 bambini, prevede che ognuno di loro possa usufruire di 4 settimane consecutive di attività, da lunedì a venerdì, optando per il turno mattutino o pomeridiano. Ciascuno dei 9 bambini previsti per ogni turno avrà accanto un educatore che lo seguirà per tutto il tempo della frequenza, e un proprio spazio dove svolgere le attività previste dal piano individuale. In ogni turno saranno inoltre presenti 2 coordinatori dedicati ad interventi di supporto o emergenza. Sono anche previste brevi uscite nel territorio circostante.

L’associazione garantisce l’osservanza di tutte le disposizioni dettate sia dai DPCM sul tema, dalle DGR di Regione Lombardia e dalle Linee Guida del Ministero della Salute per l’attività educativa per minori 5/17 anni: educatori sottoposti al tampone per ricerca Covid-19; triage di accoglienza in spazio esterno riservato; Protocollo Sicurezza per gli operatori, ai quali sono garantiti i dispositivi di protezione necessari; spazi sottoposti a pulizia, igienizzazione e sanificazione da ditta specializzata.