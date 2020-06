Dopo la BCE anche Bankitalia dà l’ok all’Ops di Intesa su Ubi

Dopo la BCE (leggi) anche la Banca d’Italia dà il via libera all’Ops di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca. Un altro passo in avanti dunque nella marcia di avvicinamento a Ubi.

Lunedì è arrivato infatti da Bankitalia il nulla osta in preventivo all’acquisizione indiretta di una partecipazione di controllo nelle società Pramerica Sgr, Ubi Leasing, Ubi Factor e Prestitalia, oltre a una quota qualificata in Polis Fondi Sgr. Sono le società che fanno capo a Ubi e che, in caso di successo dell’Ops di Intesa, finirebbero sotto il controllo dell’istituto guidato da Carlo Messina.

Ora Ca’ de Sass deve attendere i nulla osta di Consob, Ivass e Antitrust. L’iter dovrebbe terminare entro luglio.