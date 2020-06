Collezioni, la titolare della Multiservizi Beatrice Bellini: “La catalogazione ve la facciamo noi”

Collezionare oggetti di vario tipo è un’attività che richiede una grande dose di passione, che viene ripagata con grandi soddisfazioni.

Questo apprezzabile hobby, però,con il tempo può creare problemi organizzativi, soprattutto quando i pezzi all’interno della collezione crescono di numero, importanza e valore e diventa quindi necessario catalogare con metodo i preziosi oggetti per poter individuare ogni pezzo con facilità, magari evitando lunghe ricerche perché non ci si ricorda dove lo si è conservato e consentendo di capire rapidamente se un oggetto è già presente o meno nella propria raccolta, evitando così dei doppioni.

Il servizio di Catalogazione offerto dall’agenzia Multiservizi Bergamo di Beatrice Bellini vale per tutte le tipologie di collezioni: oggettistica, antiquariato, modernariato, design, libri, dischi, cartoline, ecc., per le quali viene identificato il metodo di catalogazione più idoneo da utilizzare per ogni classificazione.

Questo servizio è svolto da personale con esperienza pluridecennale nell’ambito dell’arte e del collezionismo,che si approccia con sensibilità, rispetto verso le collezioni da catalogare,con la consapevolezza che ogni collezione si configura come rappresentazione della personalità del collezionista, ne svela gli interessi, la passione, la conoscenza, elementi che fanno di una collezione lo specchio dell’anima di chi la crea e la possiede, a prescindere dal valore venale.

Ogni catalogazione può essere rilasciata in formato cartaceo e digitale e può essere integrata successivamente a seguito dello sviluppo della collezione.

Nel caso in cui si volesse inserire in ogni scheda catalografica anche il valore economico di ogni pezzo, esso potrà essere fornito direttamente dal collezionista oppure l’agenzia Multiservizi Bergamo offre anche il servizio di valutazione (non incluso nel prezzo del servizio di catalogazione), avvalendosi di professionisti di ogni specifico settore che determineranno il valore degli oggetti al momento della loro catalogazione.

Una collezione catalogata con l’inserimento del valore economico di ogni pezzo può essere molto utile nel caso in cui si decida di richiedere una copertura assicurativa o per divisioni ereditarie, per effettuare una donazione o semplicemente per essere consapevoli del valore economico della propria collezione.

Tutti i servizi erogati dall’agenzia Multiservizi Bergamo vengono svolti utilizzando i dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti) e rispettando il distanziamento sociale.

Per maggiori informazioni o richiedere un preventivo gratuito:

info@multiservizibergamo.it – tel. 0354504647 (da lunedì a venerdì 9-18) o 3393296771 (tutti i giorni) – www-multiservizibergamo.it

Multiservizi Bergamo di Beatrice Bellini – Viale Papa Giovanni XXIII, 106 – 24121 Bergamo