Allagamenti e smottamenti con le piogge di lunedì sera: diverse chiamate ai pompieri

Erano stati chiaramente annunciati il temporale e le forti precipitazioni che lunedì 8 giugno, in serata, hanno attraversato tutta la Bergamasca, città e provincia. Dalle 20.30 in avanti il maltempo ha creato ancora disagi, con allagamenti e smottamenti che hanno interessato parti della Bassa, della Valle Imagna e della Val Brembana.

Da Treviglio, Verdello e Verdellino le prime chiamate ai vigili del fuoco per alberi rimasti pericolanti a causa delle raffiche di vento.

A Rota Imagna uno smottamento ha danneggiato un capannone e la sua recinzione. I pompieri hanno messo in sicurezza la zona. Non ci sono stati feriti.

Un’altra frana, sempre in serata, ha invece interessato la strada provinciale 470 che collega San Pellegrino e San Giovanni Bianco: il traffico è stato interrotto per un’ora circa, finché gli uomini dell’Anas non hanno rimosso i detriti.

Nessun grave disagio in città, dove il temporale ha portato, oltre alle forti piogge, lampi, tuoni, fulmini e vento.