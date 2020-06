Una consistente frana ha colpito ancora una volta i paesi dell’Alta Valle Seriana. L’episodio si è verificato nella serata di domenica 7 giugno a Valgoglio. Intorno alle 19, a causa delle abbondanti piogge, terra e detriti hanno completamente invaso la strada che porta alla frazione Novazza. Sul posto sono tempestivamente giunti gli operatori della Croce Blu di Gromo.

La strada è stata immediatamente chiusa al traffico.

di 10 Galleria fotografica Frana a Valgoglio









Fortunatamente Novazza non è isolata grazie alla strada alternativa che passa attraverso la frazione Bani di Ardesio.

La corrente elettrica è al momento assente e, per contrastare il disguido, sono attivi dei generatori della società Enel. Alcune zone più isolate, fornite da un’altra linea, sono comunque senza elettricità: in questo caso sono preziosi i generatori della Croce Blu di Gromo che permettono a un ristorante e a una famiglia di ricevere corrente.

I tralicci danneggiati dalla frana di domenica sera

Nella mattinata di lunedì 8 giugno si è svolto un primo sopralluogo. I tecnici della Regione sono attesi per la giornata di martedì 9, dopo di che prenderanno il via i lavori di messa in sicurezza.