Riva di Solto, sospese dopo quattro giorni le ricerche di Renato Paris

Quattro giornate di ricerca senza sosta: purtroppo si sono concluse con un nulla di fatto le ricerche di Renato Paris a Riva di Solto.

L’uomo, 52 anni, è stato avvistato per l’ultima volta nella mattinata di martedì 2 giungo mentre faceva colazione nel bar situato in piazza del Porto. Da qui in poi il nulla totale.

Il Comune di Riva di Solto ha subito lanciato l’allarme anche tramite la pagina Facebook del paese, spiegando che il 52enne al momento della scomparsa indossava una tuta blu e un paio di scarponcini da montagna.

La macchina operativa delle ricerche si è subito messa in moto: tecnici del Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco di Bergamo, Clusone e Lovere hanno lavorato per quattro giorni consecutivi. Sul posto hanno operato anche i sommozzatori provenienti da Milano.

Le ricerche di Paris si sono concentrate sia nei boschi della zona che nelle aree del lago, ma purtroppo del 52enne non è stata trovata alcuna traccia.

Molti sono stati anche i volontari del paese, uomini e donne, che hanno messo in campo le loro forze con la speranza di ritrovare sano e salvo il loro compaesano.

Le operazioni di ricerca sono state sospese nel pomeriggio di sabato 6 giugno.

Le indagini sul giallo di Riva di Solto le stanno conducendo i carabinieri della compagnia di Clusone.

Il comune del Sebino chiede massima collaborazione: chiunque venga a conoscenza anche solo di un dettaglio utile si deve rivolgere immediatamente alle forze dell’ordine.