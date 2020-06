Fiumi in piena, frane, alberi caduti, allagamenti: la violenta perturbazione che si è abbattuta sulla Bergamasca nel tardo pomeriggio di domenica ha causato parecchi danni in provincia, in particolare nelle valli.

Nel Comune di Val Brembilla una frana ha interrotto la provinciale 32 che porta a Laxolo mentre un’altra ha portato all’isolamento di tre famiglie in località Cadelfoglia.

Foto 2 di 2



Altre due frane hanno portato all’isolamento di una famiglia a Capizzone e all’evacuazione di una decina di persone residenti in via Europa a Berbenno, località Barca.

A Sant’Omobono Terme, invece, si è allagato il santuario della Cornabusa.

Nel pomeriggio di domenica, in via precauzionale, era stata chiusa la pista ciclabile sopra il Serio a Villa d’Ogna.

Interrotta a causa dello sversamento di fango e sassi sulla sede stradale la via di collegamento tra la contrada Colarete e la frazione Novazza, a Valgoglio.

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare ad Ardesio dove un masso è caduto sulla provinciale 49. Le squadre partite dal comando provinciale di Bergamo hanno portato soccorsi in via Chiesa a Berbenno, in via Piazzalunga a San Giovanni Bianco e a Lovere in via Paglia e via dei Mori.

Non è stata risparmiata nemmeno la città, con allagamenti segnalati in particolare all’altezza del rondò di Monterosso che hanno costretto alla chiusura di quel tratto di circonvallazione. Vigili del fuoco anche in viale Giulio Cesare, per rimuovere alberi caduti sulla sede stradale.