L’ex Pupa Elena Morali attacca Simona Izzo: “Sei famosa solo per i tuoi mariti”

Sono volati gli stracci tra la bergamasca Elena Morali e Simona Izzo a “Non è la D’Urso”. Nel corso della puntata andata in onda domenica 7 giugno su Canale5 sono state protagoniste di un acceso botta e risposta ricco di attacchi e scintille.

La showgirl, ex concorrente de “La pupa e il secchione”, naufraga de “L’isola dei famosi” e conduttrice di “Colorado”, è intervenuta per parlare della sua storia con Luigi Mario Favoloso (l’ex fidanzato di Nina Moric) e del suo rapporto con Loredana Fiorentino, la mamma del giovane imprenditore napoletano, ma il dibattito ha preso un’altra piega a seguito di un battibecco con la regista e opinionista romana.

Elena Morali ha chiesto di partecipare alla trasmissione per rispondere alla madre del suo amato che settimana scorsa aveva dichiarato di essere stata “un po’ delusa” dalla ragazza che prima aveva annunciato su Instagram la rottura con Luigi e poi l’ha smentita al programma domenicale targato Mediaset. “Anch’io – ha spiegato la bella bergamasca – se avessi un figlio cercherei di proteggerlo: è normale che vedendo certe mie dichiarazioni e conoscendo tutti gli stravolgimenti amorosi che ho avuto quest’anno non sia stata contenta. Detto ciò, anche lei può vedere che Luigi è più sereno e spero di poterle dimostrare nel tempo che con me sta bene, che io sto bene con lui e che ci amiamo”.

Commentando le sue dichiarazioni, Simona Izzo le ha chiesto: “A questo punto hai scelto Luigi, sei un’ottima donna, un’ottima fidanzata, quindi aspiri al matrimonio, hai dimenticato il pallottoliere dei tuoi ex?” – e ha sorriso. “Nei miei tempi – ha replicato Elena Morali – il pallottoliere non c’è più, forse c’era troppo tempo fa” aggiungendo: “Le vorrei ricordare che l’altra volta si è permessa di dire che io vado in televisione solo per i miei flirt ma, scusi, lei lavora grazie a suo marito, poi è stata con Maurizio Costanzo e prima ancora con un cantante. Lei lavora perchè è stata con un cantante, un presentatore e un regista e viene a parlare dei motivi per cui io sono in televisione? Si informi, io mi sono informata su di lei: vada a studiare quanto ho fatto. Sarebbe facile anche per me fare l’attrice o la regista se sposassi qualcuno così famoso… Per attaccami dovrebbe informarsi su quello che ho fatto”.

“Ho avuto due mariti e una grande storia d’amore – ha replicato Simona Izzo – ma ho fatto tante altre cose nella vita. Visto che ti consideri una donna moderna dovresti lavorare e amare anche degli uomini, nessuno ti dice che non devi amare ma sei in televisione solo per questo motivo”. Ed Elena Morali ha risposto: “Lei è entrata in tv e nel cinema grazie ai mariti che ha avuto, ma come si permette di attaccarmi? Lei non sa quello che ho fatto in televisione: non sono in tv solo per parlare dei miei fidanzati, per esempio da dieci anni conduco Colorado, si informi prima di attaccare”.

Barbara D’Urso, quindi, ha cercato di riportare la calma: “Non sono intervenuta prima perchè Simona non ha bisogno che la difenda, però fa parte di una storica famiglia di doppiatori strepitosi, lei è una grandissima doppiatrice, attrice, sceneggiatrice, regista e scrittrice”.

Dopo aver precisato di “non aver detto che non abbia talento”, in un altro frangente della discussione, riferendosi a Simona Izzo, Elena Morali ha proseguito: “Sul tono di voce comunque ci dobbiamo lavorare anche se lei è doppiatrice, perchè è un po’ stridulo tipo gallina”. E la regista ha controbattuto: “Non mi pare che la sua voce sia migliore della mia”, aggiungendo che non la vorrebbe come nuora e, viceversa, Elena Morali ha evidenziato che a sua volta non la vorrebbe come suocera.

I toni sono rimasti accesi anche quando è intervenuta Enrica Bonaccorti, che ha detto: “Secondo me si sta descrivendo da sola Elena Morali” e la showgirl bergamasca ha risposto: “Perfetto, è arrivata l’altra gallina”.

Le scintille sono continuate ed Enrica Bonaccorti ha ipotizzato: “Forse ti lascerai e ti riprenderai altre volte per venire in televisione” ed Elena Morali ha risposto: “È un problema suo? Non ci dorme la notte? Io posso lasciarmi e riprendermi… Se mi chiamano a parlare dei miei fidanzati si vede che a qualcuno interessa”.

“Sei andata su un terreno che sinceramente non era necessario” – ha ripreso la parola Simona Izzo, mentre la bionda bergamasca ha affermato: “Anche lei, mi può attaccare ma si informi su quello che ho fatto”.

Rivolgendosi a Elena Morali, al termine Barbara D’Urso ha concluso: “Simona Izzo ed Enrica Bonaccorti sono grandi artiste. In questa piccola trasmissione hanno il ruolo di opinioniste, sono qui a dare una propria opinione. Nel momento in cui la signora Izzo dà un’opinione su di te non devi essere così aggressiva e così violenta e attaccare una signora che oltre a un’età – ma non conta quello – ha un curriculum e non puoi dire che ha realizzato quello che ha fatto perchè ha sposato Ricky Tognazzi“.