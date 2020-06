In arrivo in serata precipitazioni intense

Il Centro Meteo Lombardo annuncia per la serata di lunedì un altro giro di giostra, quando nella seconda parte della giornata (in particolare in serata), dopo gli attuali brevi rovesci sparsi di moderata intensità, faranno ingresso da sud e da ovest fenomeni temporaleschi più importanti.

In serata, settori occidentali al confine con il Piemonte (Lomellina, ovest Milanese, Varesotto), con successiva traslazione dei fenomeni verso nord-est entro la notte. In quest’area il rischio principale è di tipo idraulico, specie attorno alle ore 20-24, stante la persistenza di rovesci e temporali semi-stazionari che potrebbero riversare cumulate significative. Nella prima fase serale, inoltre, è possibile la caduta di grandine – in prevalenza di piccole dimensioni – anche se potrebbe risultare abbondante.

Martedì 9 giornata ancora molto instabile, con nuovi rovesci e temporali sparsi, tuttavia in generale a bassa criticità, fatta eccezione per la fascia appenninica e basse pianure adiacenti (asta del Po), dove potrebbe comunque insistere qualche cella più significativa.

Pazienza e coraggio. Buon lunedì.