Carlo Mazzoleni eletto presidente della Camera di Commercio di Bergamo

Carlo Mazzoleni è il nuovo presidente della Camera di Commercio di Bergamo. Lo ha eletto il nuovo consiglio camerale per il mandato 2020-2025 che si è riunito per la prima volta lunedì 8 giugno alla sala Mosaico del Palazzo dei contratti e delle Manifestazioni. Ventitré voti su 24 per Mazzoleni, una sola scheda bianca.

Il neo presidente raccoglie quindi una piena fiducia per il suo mandato. Nel suo discorso di insediamento ha chiesto un minuto di silenzio per le vittime del Covid. Poi non ha voluto aggiungere altri particolari per il documento che ha steso alcuni mesi fa con tutte le associazioni: “Per rispetto e perché quel documento va aggiornato insieme”.

Tra le sue prime parole c’è “la cura e la promozione del territorio da parte di tutte le imprese”. Mazzoleni si appresta quindi ad aprire il suo mandato in un tempo difficile per l’economia. “Non sono nuovo a queste sfide, già nel 2009 all’inizio della crisi venni chiamato alla guida di Confindustria Bergamo. Ci sarà da lavorare, ma respiro nel consiglio camerale rinnovato per quasi il cinquanta per cento un grande atteggiamento di collaborazione e unità”.

IL NUOVO CONSIGLIO CAMERALE

Il nuovo Consiglio Camerale è composto da:

Alberto Brivio (Agricoltura); Marco Giuseppe Amigoni, Andreina Facchinetti, Giacinto Lucio Giambellini e Cristina Porrati (Agricoltura); Umberto Dolci (Associazione dei consumatori); Leonarda Canfarelli; Petronilla Frosio, Franco Nicefori e Giovanni Zambonelli (Commercio); Giuseppe Guerini (Cooperazione); Luca Gotti (Credito e assicurazioni); Alberto Capitanio, Maria Dionisia Gualini, Alfredo Longhi, Marco Manzoni, Carlo Mazzoleni e Vanessa Pesenti (Industria); Marcello Razzino (Liberi professionisti); Francesco Corna (Organizzazioni sindacali); Marco Bolis,

Salvatore Rota, Chiara Traversi (Servizi alle imprese); Doriano Bendotti (Trasporti e spedizioni) e Giorgio Beltrami (Turismo).

L’ASSESSORE REGIONALE TERZI

“Voglio rivolgere un enorme grazie al presidente uscente Paolo Malvestiti che ha fatto davvero tanto per il nostro territorio. E un augurio di buon lavoro al neo presidente Carlo Mazzoleni, che saprà raccogliere il testimone guidando l’ente camerale con la medesima caparbietà e competenza”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, commentando il cambio alla presidenza della Camera di Commercio di Bergamo.

“Mazzoleni – prosegue Terzi – ha davanti a sé un compito particolarmente difficile, vista l’emergenza che stiamo attraversando. Sono certa che saprà vincere anche questa sfida, del resto noi bergamaschi non ci tiriamo mai indietro. La Camera di Commercio lavora per le imprese e dunque per i bergamaschi: continuerà a trovare nella Regione Lombardia un punto di riferimento per il sostegno al territorio”.

“In questo senso il ‘Piano Marshall’ regionale – conclude l’assessore Terzi – rappresenta un’iniezione di risorse vere e fresche, penso ai 400 milioni che Regione affida agli enti locali per le opere da caratterizzare subito”.