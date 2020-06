BB14 fa squadra con Publifarm

A causa dell’emergenza Covid-19, è arrivato lo stop definitivo al campionato di serie A2 di basket. Ma la squadra di cestisti bergamaschi non sa stare per troppo tempo in modalità time out e si è già messa al lavoro per preparare la nuova stagione.

Se fisicamente saranno l’allenamento e l’esercizio a fare la differenza, psicologicamente è sin da subito fondamentale ritrovare la giusta serenità attraverso il supporto dei tifosi. Tra questi non ci sono solo i tanti appassionati che affollano le gradinate del PalaAgnelli, ma anche gli sponsor che giocano un ruolo essenziale per finanziare tutto il sistema che ruota attorno alle partite di BB14.

Per il secondo anno consecutivo, Publifarm si è fatta avanti e ha deciso di sostenere BB14 in qualità di sponsor e, contemporaneamente, di partner per la comunicazione della squadra. Oltre a voler aumentare la propria visibilità sul territorio, l’agenzia creativa bergamasca ha rinnovato la sponsorizzazione perché crede fortemente nei valori dello sport. Preziosi come mai in questa ripresa, il rispetto delle regole, la solidarietà fuori e dentro al campo e l’impegno nell’affrontare ogni sfida sono infatti solo alcuni degli insegnamenti che tutti noi dovremmo applicare per evitare che il virus possa tornare a colpirci duramente.

Publifarm trova anche che il basket sia un’ottima metafora per descrivere un’agenzia di comunicazione. Per ogni progetto viene composta una formazione di creativi con differenti ruoli strategici. E, a seconda del brief, viene steso uno schema operativo da completare secondo tempistiche specifiche. Infine, come in un vero e proprio match, i creativi si mettono in gioco e danno il proprio meglio per realizzare una comunicazione vincente.

La sponsorizzazione di BB14 conferma l’intenzione dell’agenzia di comunicazione di voler essere vicina alla propria città, sostenendo iniziative positive e dando il proprio contributo per poterle valorizzare al meglio a livello mediatico.