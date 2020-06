ASST Bergamo Ovest, Paolo Menghini a capo del Dipartimento Materno Infantile

Il Dipartimento Rete Integrata Materno Infantile ha, da oggi, un nuovo direttore: è Paolo Menghini, Direttore della Pediatria e Neonatologia dell’ASST Bergamo Ovest.

Menghini, cinquantaquattro anni, di Scanzarosciate, laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Milano, due Specialità (in Pediatria e Neonatologia-Patologia Neonatale), una vita spesa tra l’Ospedale Riuniti di Bergamo e il Papa Giovanni e dallo scorso anno Primario della Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale di Treviglio-Caravaggio, ora reggerà il Dipartimento Rete Integrata Materno Infantile con il compito di rilanciare il Percorso Nascita e l’assistenza ai piccoli cittadini.

“Sono molto felice dell’incarico conferitomi dalla Direzione Strategica – afferma il neo nominato Paolo Menghini -. Il mio compito sarà quello di puntare all’’integrazione operativa, culturale, organizzativa e professionale dei vari settori, facendo convergere verso obiettivi comuni predefiniti tutte le unità dipartimentali, al fine di soddisfare il bisogno di salute dei nostri piccoli assistiti. Già dal mio arrivo in Azienda ho puntato verso il rilancio della Neonatologia e della Pediatria, aprendo nuovi ambulatori specialistici per la neonatologia, con l’obiettivo di aprirne altri per l’area Pediatrica (es. endocrinologia, genetica, nefrologia, allergologia), rispondendo sempre più alle esigenze del territorio e valorizzando i professionisti che ora sono in numero adeguato e quasi tutti stabilizzati. Cercheremo anche di sviluppare tutta la diagnostica (sia neonatale che pediatrica) per rendere effettivamente la Neonatologia di 1° livello a supporto del Reparto di Ostetricia – Ginecologia e dell’area consultoriale. Non dimenticherò, nel mio mandato, la Neuropsichiatria Infantile: vorremmo infatti istituire due posti letto con personale medico specialistico dedicato, integrato con il servizio di NPI territoriale, per dare continuità assistenziale ai pazienti in carico”.

“Ho scelto il dottor Menghini soprattutto dopo aver letto con attenzione, insieme ai collaboratori, la sua relazione programmatica presentata alla mia attenzione – spiega Peter Assembergs, Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest -. Oltre ad essere un ottimo professionista, la sua vision per il rilancio del percorso nascita e dell’intero RIMI mi ha molto appassionato. Auguro a lui e a tutti i Direttori e Responsabili che afferiscono al Dipartimento di lavorare insieme per il bene dei bambini, neonati e donne del nostro territorio: da lui, infatti, dipendono anche i Consultori territoriali (Treviglio, Calusco d’Adda, Dalmine, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia e Zanica), la Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza (con le sue sedi di Verdello, Romano e Bonate), l’Ostetricia-Ginecologia e la struttura Ben-Essere donna”.