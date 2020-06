Temporali a raffica nell’ultimo scorcio del weekend: ci accompagneranno anche nella nuova settimana? Risponde Simone Budelli con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Tempo molto variabile nel corso dei prossimi giorni sulla Lombardia, a causa di una circolazione depressionaria che stazionerà tra Alpi occidentali e mar Ligure e che porterà alcune piogge o temporali sparsi alternati a fasi asciutte.

A seguire, nella giornata di giovedì, possibile nuovo peggioramento del tempo a causa di una goccia fredda in discesa dal nord Europa verso la Francia, in un contesto di temperature generalmente al di sotto della media.

Lunedì 8 giugno 2020

Tempo Previsto: In mattinata cielo generalmente molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi tra pianura e Prealpi centro-orientali, in graduale attenuazione. Nel pomeriggio temporanee schiarite in pianura, nuovi addensamenti sui rilievi con rovesci o temporali su Prealpi, area appenninica e localmente tra cremonese e mantovano. Tra tardo pomeriggio e sera instabilità in aumento con rovesci e temporali sparsi, localmente accompagnati da grandine, possibili su Prealpi, fascia pedemontana e pianura centro-occidentale della regione. Fenomeni meno intensi sui settori alpini.

Temperature: Minime in lieve calo (12/15°C), massime stazionarie o in lieve aumento (21/24°C).

Martedì 9 giugno 2020

Tempo Previsto: Cielo irregolarmente nuvoloso in mattinata con qualche schiarita a partire da ovest; locali piogge o rovesci sui settori orientali della regione in graduale esaurimento. Tra pomeriggio e sera condizioni di tempo instabile con schiarite alternate ad annuvolamenti che porteranno qualche rovescio o temporale sparso (fenomeni più probabili sui rilievi, in pianura più irregolari e alternati a maggiori fasi asciutte).

Temperature: Minime stazionarie (12/14°C), massime stazionarie (21/24°C).

Mercoledì 10 giugno 2020

Tempo Previsto: In mattinata nuvolosità sparsa alternata a qualche schiarita specie sui settori di pianura. Nel corso del pomeriggio consueti annuvolamenti in sviluppo sui rilievi, con qualche rovescio o temporale sparso in locale estensione verso la pianura tra tardo pomeriggio e sera.

Temperature: Minime stazionarie (11/14°C), massime stazionarie (21/24°C).