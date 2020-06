L’incidente

Torre de’ Roveri, 14enne cade in bici e si infilza in una recinzione

È successo nella tarda serata di sabato, in via Monte Grappa: i vigili del fuoco hanno rimosso parte della recinzione per permettere il trasporto in ospedale.

Paura nella tarda serata di sabato 6 giugno a Torre de’ Roveri per un ragazzino di 14 anni. Il giovane, in sella alla sua bicicletta, attorno alle 23 stava percorrendo Via Monte Grappa quando improvvisamente è scivolato, finendo la sua corsa contro una recinzione in metallo e rimanendovi infilzato. Incastrato ma cosciente, ha chiamato immediatamente il padre, che poi prontamente ha avviato la macchina dei soccorsi: in pochi minuti sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica, i carabinieri e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno provveduto alla Delicata rimozione di una parte di recinzione per consentire di proseguire le operazioni di cura all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato trasportato in codice rosso. Per tutto il tempo, nonostante la ferita, il 14enne è rimasto cosciente. © Riproduzione riservata