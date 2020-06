Non dirlo al mio capo, Franca Leosini o Una notte da leoni? La tv del 7 giugno

Per la prima serata in tv, domenica 7 giugno su RaiTre alle 21.20 torna “Storie maledette”. Andrà in onda una puntata dal titolo “Quello scotch che sigilla un segreto”. La giornalista Franca Leosini intervista in esclusiva Francesco Rocca, condannato all’ergastolo come mandante dell’omicidio della moglie Dina Dore.

Su Canale5 alle 21.10 ci sarà una nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Non dirlo al mio capo”, con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Verranno proposti due episodi dal titolo “I soliti sospetti” e “Tentazioni inattese”. Nel primo, arriva una lettera dell’assicurazione: l’amante del marito di Lisa sarà chiamata a deporre e lei non s a se cedere o meno alla tentazione della vendetta. Intanto lo studio è impegnato nella difficile difesa di una compagnia aerea responsabile di un grave incidente. Per di più, salta la corrente elettrica dello studio: Lisa e Enrico finiscono per trovarsi molto, troppo vicini…

Nel secondo, Enrico, nel fare pulizia, trova un vecchio biglietto del padre che rischia di mettere in discussione il passato della sua famiglia. Mia, senza darlo a vedere, attende con ansia il ritorno a scuola di Rome o, ma non sembra essere l’unica… Intanto Lisa, costretta da Marta, riassapora dopo tanti anni la vita da single…

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “Hawaii Five-0”. Andrà in onda l’episodio dal titolo “L’attentato”. La Five-0, indagando sull’omicidio di un amico di Flippa, scopre che sull’isola sta per verificarsi un attentato da parte di un estremista…

Rete4 alle 21.25 proporrà la visione del film “La battaglia di Hacksaw Ridge”. Durante la Seconda guerra mondiale ha luogo l’epica battaglia per prendere la tristemente nota fortezza giapponese di Okinawa. L’improbabile eroe che cambia le sorti della violenta e sanguinosa battaglia è Desmond T Doss, un giovane soldato e medico dell’esercito americano che si rifiuta di portare le armi. Il suo comportamento contribuirà a renderlo un eroe agli occhi dei suoi commilitoni, facendone il primo obiettore di coscienza nella storia americana a ottenere una medaglia d’oro dal Congresso.

Su Italia1 alle 21.20 sarà la volta del film “Una notte da leoni”. Per Phil, Stu e Alan la serata a Las Vegas per l’addio al celibato del loro amico Doug è stata indimenticabile. Quello che però sembra essere “dimenticato” è proprio Doug, il promesso sposo. Da dopo la festa nessuno sa più dove sia finito. E i tre amici, già piuttosto occupati a smaltire la colossale sbornia, dovranno provare a ripercorre i passi della loro notte brava…

Su La7 alle 20.35 ci sarà “Non è L’Arena”, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “The Fog Nebbia assassina”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Lolita”; su La5 alle 21.05 “Appuntamento a San Valentino”; e su Iris alle 21 “Michael Clayton”.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Isole della Bassa California”. La penisola della Bassa California è una lingua di terra che si allunga per 1.280 chilometri tra l’Oceano Pacifico e il Mare di Cortez. Le acque che la circondano sono costellate da isole, grandi e piccole immerse in un oceano brulicante di vita. Che Cousteau aveva definito “L’acquario del mondo”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Brignano con la o – Zelig speciale” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “90 giorni per innamorarsi: quarantena”; e su Italia2 alle 21.15 il telefilm “Big Bang Theory”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.