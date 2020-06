In prova ai servizi sociali, ma con 105 grammi di cocaina in auto: arrestato

Era affidato in prova ai servizi sociali a seguito di una condanna per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, il marocchino arrestato nel tardo pomeriggio di sabato a Cividate al Piano, dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Treviglio.

Nell’occasione la pattuglia dell’Arma si trovava in Palosco, per svolgere un mirato servizio finalizzato al controllo del territorio in un’area segnalata da diversi cittadini come frequentata da spacciatori ed assuntori di sostanze stupefacenti, quando hanno notato un’Audi A3 che, con lo scopo di eludere il controllo, ha effettuato una repentina inversione di marcia, ripartendo a velocità elevata in direzione di Mornico al Serio.

Ne è scaturito un inseguimento di diversi chilometri conclusosi a Cividate al Piano, con l’arresto di B.R., 39 anni, cittadino marocchino residente in Calcinate.

Durante la fuga, mentre attraversava il centro abitato di Mornico al Serio, il marocchino ha avuto il tempo di disfarsi di un involucro, lanciandolo dal finestrino, poi risultato contenere grammi 105 di cocaina, successivamente recuperato dai Carabinieri, grazie anche alla testimonianza di alcuni cittadini che avevano assistito alla scena.

Addosso gli è stata rinvenuta anche somma di 225 euro che, ritenuta provento di attività di spaccio, è stata posta in sequestro assieme allo stupefacente.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’arrestato è stato subito portato in carcere a Bergamo in attesa della relativa convalida ed interrogatorio di garanzia.