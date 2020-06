In auto con moglie e figli: tasso alcolemico a 3,5, denunciato e patente ritirata

Ai militari dell’Arma che l’hanno fermato per un normale controllo stradale avrebbe riferito di aver bevuto solamente un caffè corretto: poi, però, l’etilometro ha riportato un risultato di 3,5 mg/l.

Nel pomeriggio di sabato 6 giugno, attorno alle 16, i carabinieri della stazione di Clusone hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un 53enne, notato alla guida della sua auto, una Renault Clio, mentre procedeva a zigzag lungo via Manzoni.

Al momento del controllo a bordo della vettura c’erano anche la moglie e i due figli minori: la prova dell’etilometro ha permesso di appurare l’elevato tasso alcolemico nel sangue, ben al di sopra del limite di legge di 0,5 mg/l.

Il veicolo è stato sequestrato e la patente, dalla quale sono stati decurtati 10 punti, ritirata.