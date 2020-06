Frana lungo la Sebina: aumentano i collegamenti via lago tra Tavernola e Lovere

Continua il servizio sostitutivo straordinario organizzato dalla Navigazione Lago d’Iseo tra Tavernola Bergamasca e Lovere, attivato a causa dei lavori di manutenzione lungo la ex Statale 469 Sebina Occidentale per una frana che minaccia dall’alto la sede stradale tra Riva di Solto e Zù.

foto : l’Agenzia di Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo ha individuato un programma di viaggio che prevede tre corse in andata, da Lovere a Tavernola Bergamasca, ed altrettante in ritorno.

Il servizio sostitutivo, previsto esclusivamente nelle giornate feriali, da lunedì a venerdì, aggiunge due corse rispetto alla scorsa settimana e partirà da Tavernola, con fermate intermedie a Riva di Solto e Castro, alle 7.45, alle 12.50 e 17.50.

Percorso inverso, con medesime fermate, alle 6.55, alle 12 e alle 17.

L’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Bergamo farà verifiche sul numero di passeggeri che utilizzano il servizio che verrà mantenuto fino al ripristino della percorribilità della strada statale.

Anche nella Fase 3, a seguito dell’applicazione delle normative anti-Covid, la motonave avrà una portata massima di 20 persone, mentre i passeggeri dovranno presentarsi all’imbarco muniti di mascherine e guanti, rispettare le distanze prescritte e seguire le indicazioni dell’equipaggio.

Per quanto concerne le condizioni di trasporto gli abbonati ai servizi TPL interurbani del Bacino di Bergamo, validi per le destinazioni servite, vedranno riconosciuto il loro abbonamento e saranno trasportati gratuitamente, mentre tutti gli altri passeggeri, compresi quelli in possesso dei biglietti di corsa semplice rilasciati da ARRIVA, sono tenuti ad acquistare il biglietto a bordo, al costo di 3,10 euro a viaggio su due zone e 4,10 euro per le tre zone.

Previsti biglietti ridotti del 20% (passeggeri dai 14 ai 17 anni o comitive di almeno 20 passeggeri 14+) a 2,50 euro su due zone e 3,20 euro su tre zone e con riduzione del 50% (passeggeri dai 4 ai 13 anni) a 1,60 euro su due zone e 2,50 euro su tre zone.