I bagni nel lago si faranno, quelli di sole pure. Ma anche al frequentatissimo Lido Nettuno di Sarnico l’estate non sarà priva di regole e restrizioni: dagli orari ridotti agli accessi contingentati, fino al distanziamento sociale. Concetti con i quali stiamo tutti imparando a familiarizzare.

Prima di infilare costume e infradito (e mascherina, non solo quella da sub) ci sarà da attendere ancora qualche giorno. “La struttura aprirà il 19 giugno – spiega il sindaco di Sarnico Giorgio Bertazzoli – e solo nei weekend fino al 30 agosto”. Ovvero il venerdì, il sabato e la domenica dalle 9,30 alle 20.

L’altra novità sostanziale riguarda la capienza del lido, ridotta a scopo precauzionale. “Se negli anni scorsi potevamo accogliere 3 mila persone contemporaneamente – fa presente Bertazzoli – quest’anno per motivi di sicurezza non ce ne saranno più di mille”.

L'area verde, di proprietà comunale, si estende su circa 30mila mq

All’ingresso i bagnanti troveranno personale dedicato alla distribuzione dei biglietti (il costo è sempre lo stesso: 2 euro a persona, esclusi i bambini sotto i 12 anni e i residenti a Sarnico). “L’ingresso al lido sarà vietato appena superato il tetto stabilito – assicura il sindaco – mentre per evitare ogni tipo di assembramento l’area sarà presidiata dalla polizia locale”, con il supporto della guardia costiera ausiliaria per garantire la sicurezza in acqua.

Quest’anno, infine, non sarà possibile accedere ai campi sportivi (calcetto, tennis e beach volley) e al pontile in legno, solitamente preso d’assalto dai cultori del tuffo e della tintarella. Annullata anche la tradizionale fiera degli uccelli e dei cani da caccia, prevista il 15 agosto.

Il pontile di legno al Lido Nettuno

Dal 19 giugno al 30 agosto aprirà anche il lido Fontanì, con ingresso gratuito. Gli orari sono praticamente gli stessi: venerdì, sabato e domenica dalle 9.30 alle 20. Essendo meno affollato del ‘Nettuno’, l’amministrazione non ha previsto alcuna capienza massima, “ma questo non significa che non ci saranno controlli” sottolinea Bertazzoli.

Altre informazioni sulle spiagge e i parchi a ridosso del lago sono disponibili sul sito della Pro Loco di Sarnico.