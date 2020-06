Azienda bergamasca produce sacchi per gettare mascherine, guanti e DPI

Ogni giorno per tutelare la salute delle persone vengono usate moltissime mascherine, guanti monouso e altri dispositivi di protezione individuale, soprattutto da quando hanno riaperto le aziende, gli uffici e i negozi.

Una volta utilizzati, vanno inseriti nella raccolta indifferenziata avendo cura di adoperare sacchi doppi o tripli possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) per evitare che possano rompersi e avere dispersioni. Lo ha segnalato l’Istituto Superiore di Sanità fra le indicazioni per contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19.

Per rispondere alla necessità di gestire in sicurezza e smaltire correttamente i presidi, Viplastic, azienda bergamasca esperta nella lavorazione di materie plastiche, ha sviluppato i “DPI bag“, una nuova tipologia di sacco specifica per questi rifiuti sui luoghi di lavoro. I titolari, Michela Consonni e Gianpietro Belometti, spiegano: “Questi sacchi vengono prodotti con polimeri ad alta resistenza e hanno uno spessore di 100 micron, più del doppio di quelli normalmente reperibili sul mercato o distribuiti alle imprese dai gestori della raccolta rifiuti. In questo modo tutto risulta più comodo e veloce: si evita l’utilizzo di più sacchi e il rischio che vengano rotti da animali, ma viene garantita anche maggior sicurezza ai dipendenti e all’interno dell’azienda”.

“Per quanto riguarda il colore – aggiungono i titolari – abbiamo pensato di scegliere l’arancione per distinguerli dagli altri. Inoltre, riportano la scritta ‘Dispositivi di protezione’ per agevolarne l’uso all’interno delle imprese. Sono disponibili nei due formati standard di 60 e 110 litri, ma su ordinazione capienza, colore e scritta sono personalizzabili”.

Alla sede di Viplastic a Telgate in via Lombardia, 70 sono disponibili in diversi quantitativi per soddisfare le esigenze delle aziende più grandi ma anche di quelle più piccole.

Anche i Comuni possono approvvigionarsi e distribuirli ai cittadini.