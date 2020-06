Arcene, fiamme in cascina: bruciati 400 metri quadrati di fieno, 6 ore per domarle

Ci sono volute circa 6 ore ai vigili del fuoco per domare le fiamme divampate nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno in una cascina di Arcene.

La richiesta di intervento è arrivata circa alle due di notte, quando il personale del servizio di vigilanza privata si è accorto dell’incendio.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e dei volontari di Treviglio, entrambi con autopompa serbatoio e autobotte.

Le fiamme hanno bruciato solo del fieno, per circa 400 metri quadrati: ancora in fase di accertamento le cause scatenanti.

Nell’incendio, fortunatamente, non è rimasta coinvolta alcuna persona.

Dopo 6 ore di intervento i vigili del fuoco sono riusciti a domare il rogo, bonificando e mettendo in sicurezza la struttura interessata.