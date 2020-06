Sarnico, le 500 mascherine per i maturandi le regala il Comune

L’annuncio è arrivato nella mattinata di venerdì 5 giugno da parte del sindaco di Sarnico Giorgio Bertazzoli, che si è recato personalmente all’Istituto Superiore Serafino Riva per consegnare le mascherine al dirigente scolastico, il professor Salvatore Spagnolello.

I maturandi dell’Istituto Superiore di Sarnico quest’anno sono 120. Per loro, e per far sì che l’esame di maturità possa svolgersi nel pieno delle condizioni di sicurezza, come previsto dai protocolli anti-Covid, il Comune ha pensato di mettere a disposizione 500 mascherine. I ragazzi – annuncia Bertazzoli – riceveranno le mascherine proprio alla data d’avvio dell’esame di stato, mercoledì 17 giugno.

Il sindaco, che è anche docente di italiano e storia del Serafino Riva, coglie l’occasione per far arrivare il proprio augurio ai maturandi dell’istituto: “In bocca al lupo a tutti i nostri ragazzi che nei prossimi giorni svolgeranno l’esame di Maturità. Forza”.

Con la dotazione fatta al Serafino Riva l’amministrazione comunale ha distribuito a Sarnico, dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, oltre 30mila mascherine chirurgiche.