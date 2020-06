Pride Month: cinque serie tv a tema LGBTQ+ da vedere

Giugno è Pride Month, ossia il mese del Pride. È stato scelto proprio questo mese in onore de “i Moti di Stonewall”: una serie di scontri violenti della durata di sei giorni, iniziati nel 28 giugno del 1969 quando la polizia fece l’ennesima irruzione violenta nel Stonewall Inn, uno dei più famosi locali gay di New York. La polizia arrestò ben 13 persone quella sera, causando una rivolta e ribellione delle persone presenti. Per commemorare i Moti di Stonewall venne organizzato dalla comunità LGBTQ+ nel 1970, l’evento Christopher Street Liberation Day, ossia il primo Gay Pride della storia.

In occasione del Pride Month, vi consigliamo 5 serie tv a tema LGBTQ+ assolutamente da guardare:

When We Rise

“When We Rise” è una serie del 2017 ideata e realizzata da Dustin Lance Black, attivista e premio Oscar come Miglior Sceneggiatura per il film Milk nel 2009. La miniserie-documentario è composta da otto puntate e mostra la storia e le battaglie della comunità LGBTQ+, partendo dai Moti di Stonewall attraverso le vite di tre personaggi nel corso degli anni.

Nel cast troviamo volti molto noti: Marie-Louise Parker, Guy Pearce e KevinMcHale (per i fan di Glee, il nome non è nuovo).

Sense 8

Serie Netflix cancellata dopo due stagioni e uno speciale, nonostante la grande opposizione del pubblico. “Sense 8” è una delle maggiori serie di successo, apprezzatissima per la sua capacità di raccontare la comunità LGBTQ+ in maniera sfaccettata e nuova in data 2015.

La serie creata da Lana e Lilly Wachowski e J. Michael Straczynski è di genere fantascientifico: otto sconosciuti, che provengono da diversi parti del mondo, nascono tutti nello stesso momento. Ormai adulti, si rendono conto di essere dei “sensate”: persone legate indissolubilmente a livello psichico e capaci di cose incredibili.

Orange Is the New Black

Impossibile non inserire nella lista la longeva “Orange Is the New Black”, serie americana composta da ben otto stagioni e conclusasi nel 2019. La serie è ideata da Jenji Kohan e si ispira al libro di Piper Kerman, scrittrice americana condannata a 13 mesi per riciclaggio di denaro. Le sue memorie dal carcere sono diventate un vero e proprio bestseller e sulla sua figura è stata creata l’omonima protagonista della serie, interpretata da Taylor Schilling.

OITNB è una delle serie più famose degli ultimi anni: una volta iniziata, non ne potrete fare a meno.

Skam (seconda stagione)

“Skam”, il format nato in Norvegia, piace e funziona nei suoi vari remake nazionali, per la sua caratteristica di rappresentare gli adolescenti senza nessuna retorica. Apprezzatissimo è sicuramente il prodotto italiano, scritto e diretto da Ludovico Bessegato. In particolare la seconda stagione, con protagonista Martino (Federico Cesari) che deve confrontarsi con le difficoltà causate dalla sua attrazione per un nuovo ragazzo di nome Niccolò (Rocco Fasano), in aggiunta al rapporto con gli amici e con sua madre.

The L Word

Concludiamo la lista di consigli con “The L Word”, serie americana andata in onda dal 2004 al 2009, con ben sei stagioni in archivio. Il titolo fa riferimento alle protagoniste: la storia parla delle vicende di un gruppo di donne omosessuali, alle prese con i problemi più disparati.

La serie è stata considerata d’avanguardia nel tempo, per la scelta e la capacità di rappresentare la comunità LGBT+ al di fuori degli stereotipi televisivi che ricorrevano in televisione.

Detto questo, buona visione e buon Pride Month!