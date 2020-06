L’ospedale da campo cambia pelle: da lunedì sarà ambulatorio per le vaccinazioni

Cambia pelle l’ospedale da campo degli Alpini allestito alla Fiera di Bergamo: da lunedì 8 giugno ospiterà il centro vaccinale di Borgo Palazzo e la Fiera da ospedale diventerà ambulatorio. Anche questo è un segno della fine della grande emergenza Coronavirus.

Non cambieranno gli orari di attività rispetto al centro vaccinale di Borgo Palazzo. Stesso discorso per le modalità di accesso e i contatti del servizio.

Verranno adottate tutte le misure e le precauzioni di sicurezza con ingressi e percorsi dedicati per gli utenti che devono usufruire del servizio: sarà possibile accedere soltanto su appuntamento per evitare l’affollamento e garantire le corrette distanze nelle sale d’aspetto. Ovviamente, sia operatori che utenti dovranno sempre utilizzare i dispositivi di protezione.

Anche gli accompagnatori nelle sale d’aspetto saranno ridotti al minimo (non più di una persona per bambino), mentre a tutti gli utenti verrà rilevata la temperatura per verificare la presenza di eventuali sintomi sospetti.

Per la trasformazione degli spazio hanno lavorato per due giorni una quindicina di artigiani e sei volontari alpini della sezione logistica dell’ospedale da campo Ana. Da martedì, invece, dovrebbe iniziare anche l’attività di follow-up per i pazienti ex Covid.

I macchinari per la terapia intensiva resteranno nella struttura perché, nel caso l’epidemia tornasse a livelli di allarme, da ambulatorio il presidio medico avanzato dovrà velocemente essere riconvertito nuovamente in ospedale.