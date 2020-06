Il compleanno di Pippo Baudo, Asterix o Liberi tutti? La tv del 6 giugno

Per la prima serata in tv, sabato 6 giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Buon compleanno… Pippo”. Pippo Baudo compie 84 anni ed anche quest’anno la Rai gli dedicherà una serata speciale, sicuramente diversa da quelle del passato a causa dell’emergenza sanitaria, ma non per questo meno importante. Sarà una festa ricca di materiale di repertorio, intrattenimento dal vivo, ospiti e una serie di omaggi dedicati a… ”l’uomo che ha inventato la TV”.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con “Petrolio Antivirus”, condotto da Duilio Giammaria. Un programma d’informazione costruito attraverso l’aggregazione di reportages, interviste ed approfondimenti su vari temi, con stile anche documentaristico.

Su RaiTre alle 20.30 ci sarà “Aspettando le parole – Le parole della settimana”. A seguire, alle 22 andrà in onda la fiction “Liberi tutti”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Nemico interiore o esteriore?” e “A cosa sei disposto a rinunciare?”. Nel primo, Eleonora ha un problema con Chiara e chiede aiuto a Michele. Tre ragazzi particolari visitano il Nido. Chi c’è dietro il Principe di Filicudi?

Nel secondo, Nicoletta organizza una grande mostra d’arte per sostenere la causa del Nido e Quattropani, il candidato amico alle elezioni municipali. La presenza di tanti visitatori costringe Michele a stare recluso nella sua stanza dove riceverà varie visite inaspettate.

Canale5 alle 21.30 proporrà la replica di “Ciao Darwin 7 – La resurrezione”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Rete4 alle 21.25 trasmetterà una nuova puntata di “Stasera Italia – Speciale Coronavirus. Week-end”.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.30 c’è “Asterix alle olimpiadi”; su La7 alle 21.15 “Witness – Il testimone”; su Rai4 alle 21.20 “Blitz”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.20 “Spiando Marina”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Giorni d’estate sul lago di Lilja”; su Iris alle 21 “Il fuggitivo” e su Italia2 alle 21.15 “The skeleton key”.

Spazio al teatro su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Gospodin”. Commedia del drammaturgo tedesco Philip Löhle, diretta nel 2014 da Giorgio Barberio Corsetti, con Claudio Santamaria. Un trentenne, Gospodin, vorrebbe condurre una vita le cui condizioni non dipendano dal denaro: questa scelta antiborghese e antagonista lo allontanerà dalla società e dagli affetti.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Little Murders by Agatha Christie”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Melodia mortale”: Nicky, una giovane cantante di varietà, e il suo fidanzato Mike, che è anche il suo chitarrista, sono entrambi grandi star, abituati a fare notizia. Quando Mike viene trovato assassinato, Nicky è disperata e deve annullare tutti i suoi concerti, mettendo a repentaglio la sua carriera. Laurence inizia ad indagare all’interno di una casa discografica. Nel frattempo il produttore di Nicky ascolta la bella voce di Alice e vuole ingaggiarla affinché diventi la sua nuova stella! Ma un assassino si nasconde negli studi di registrazione. Laurence e Marlène, divenuto Presidente del fan club di Alice, non hanno mai lasciato la nuova stella per proteggerla. Perché nel mondo dello spettacolo, gli odi diventano rapidamente mortali….

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 “Professione vacanze” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.