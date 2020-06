Fiamme sul tetto coi pannelli fotovoltaici: vigili del fuoco in azione a Torre de’ Roveri

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine nel pomeriggio di sabato 6 giugno. I pompieri sono entrati in azione a Torre de’ Roveri, in via Da Vinci, con autoscala, aps e autobotte per spegnere le fiamme che sono divampate, improvvisamente, nella copertura con pannelli fotovoltaici di un capannone.

L’incidente non ha causato nessun ferito.

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme in meno di un’ora, per poi bonificare la zona.