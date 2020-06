Fermato in stazione, in tasca ha 15 grammi di hashish: 21enne denunciato

È stato rintracciato nei pressi della stazione di Bergamo, durante un controllo effettuato dalla Questura di Bergamo venerdì 5 giugno, S.S., nato in Gambia nel 1999. Era destinatario di un’ordinanza di custodia in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Brescia, ed è più volte risultato inosservante al divieto di dimora a Bergamo emesso dal giudice per delle precedenti condanno per spaccio di droga.

Il 21enne, secondo le forze dell’ordine, non solo era tornato in città, ma non ha nemmeno cessato la propria attività illecita: una perquisizione ha infatti portato gli agenti intervenuti a scoprire i 15 grammi di hashish, diviso in due pezzi, che il ragazzo portava addosso.

Per questo S.S. è stato nuovamente denunciato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.